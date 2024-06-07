Телеведущая пришла за сыном в школу в непристойном наряде и вызвала споры в сети

Американская телеведущая, певица и дизайнер Хайди Монтаг пришла за сыном в школу в непристойном наряде и вызвала споры в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в TikTok, которая насчитывает более 824 тысяч подписчиков.

37-летняя телезвезда запечатлела себя в оголяющем живот серебристом кроп-топе с пайетками, облегающих джинсах с низкой посадкой и белых кроссовках. На видео женщина призналась, что недовольна своим внешним видом. «Мой наряд, когда я забираю сына, меня очень смущает. Мне нужно напоминать себе, что нужно всегда брать с собой сменную одежду, когда забираю его из школы», — заявила она.

Многие подписчики поддержали Монтаг в комментариях под постом. «Носите что хотите. В Англии матери носят пижамы!», «По крайней мере ты выглядишь гламурно!», «Какая разница? Люби себя такой, какая ты есть! Красиво», «По крайней мере у тебя всего лишь кроп-топ, а сын, наверное, даже не обратит на это внимание», «Ты не обычная мама, ты классная мама», — высказывались они.

В то же время были и те, кто не оценил образ знаменитости. «Так неловко», «Я была там. Тебя надо было остановить, по крайней мере за этот топ», «Вы делаете это намеренно, давайте будем смотреть правде в глаза», «Смущаешь не только себя, но и сына», «Ты все никак не можешь запомнить, что с собой надо брать сменную одежду?» — возмущались они.

В марте сообщалось, что девушка посмотрела фото с отпуска и удивилась непристойной детали на одежде. Тогда пользовательница сети с никнеймом @riahanley рассказала, что для поездки в Мексику купила на сайте онлайн-магазина Shein черное платье, оформленное огромной розовой лилией. Однако, просматривая снимки после отдыха, она заметила, что принт на ткани изделия похож на половой член.