Девушка посмотрела фото с отпуска и удивилась непристойной детали на платье

Девушка посмотрела фото с отпуска и удивилась непристойной детали на одежде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом @riahanley рассказала, что для поездки в Мексику купила на сайте онлайн-магазина Shein черное платье, оформленное огромной розовой лилией. Однако, просматривая снимки после отдыха, она заметила, что принт на ткани изделия похож на половой член.

Многие зрители признались, что ситуация, которая произошла с автором видео, их развеселила. «Так смешно, что у меня чай вытек из носа», «Я думал, что первое фото с девичника», «Огромная энергия пениса», — с иронией писали они.

В то же время были и те, кто посочувствовал девушке. «Мне очень жаль», «Это шокирует», «Прости, мне так жаль, но это первое, что я увидел», — высказывались юзеры.

В ноябре 2023 года сообщалось, что пользовательница сети Эмма Макхью с никнеймом @itznotemmamc из Ирландии заказала топ на сайте ретейлера Shein и получила «бабушкины трусы». На размещенном видео юзерша предстала в указанном предмете гардероба коричневого цвета с открытой спиной, лямкой на шее, резинкой в нижней части изделия и вырезом на груди. Девушка рассчитывала, что топ будет поддерживать ее бюст, но изделие оказалось чрезмерно просторным.