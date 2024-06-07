В Британии заявили о тревожном сигнале Китая для Европы

Bloomberg: Китай послал тревожный сигнал Европе по вопросу безопасности

Китай послал тревожный сигнал Европе, так как США не могут полностью обеспечить ее потребность в области безопасности. Об этом заявил британский аналитик Робин Ниблетт, его слова передает Bloomberg.

«Европа не может полагаться на США в вопросах своей долгосрочной безопасности. Европейцы понимают, что им необходимо рассматривать Китай как угрозу, возможно, большую, чем им хотелось бы. Причина этого кроется в структурном конфликте между Вашингтоном и Пекином, в ходе которого Европа получила тревожный сигнал от Китая», — рассказал Ниблетт.

Он добавил, что энергетика является «камнем преткновения» в отношениях США и Европы, так как европейские страны зависят от более дешевых китайских ресурсов, в отличие от Вашингтона. По его мнению, эта напряженность «может привести к трансатлантическим разногласиям» по поводу отношений с Китаем.

Ранее Главное таможенное управление КНР сообщило, что с января по май 2024 года торговый оборот Китая с США и Европой резко сократился. Согласно представленной ведомством статистике, торговля между Китаем и США снизилась на 1,4 процента, до 263,5 миллиарда долларов. Также уменьшились показатели оборота с европейскими странами — на 4,5 процента, до 313,6 миллиарда долларов.