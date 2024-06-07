В Кремле усомнились в сорокалетнем знакомстве Байдена с Путиным

Песков предложил уточнить у Байдена, откуда он «знает Путина 40 лет»

Необходимо уточнить у американского лидера Джо Байдена, откуда он знает президента России Владимира Путина 40 лет. С таким предложением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Политик прокомментировал слова президента США о длительности знакомства с Путиным. «Байдена надо спрашивать», — предложил он, отвечая на вопрос, была ли у президентов возможность познакомиться так давно.

По словам Пескова, будет ли Путин отвечать на слова Байдена, сейчас не главный вопрос в повестке дня главы России.

Ранее Байден назвал Путина непорядочным человеком. Он подчеркнул, что российский лидер беспокоит его на протяжении всех 40 лет их знакомства.