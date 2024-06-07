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11:13, 7 июня 2024Россия

В России жестокое избиение заявившего об участии в СВО мужчины попало на видео

На Урале избиение мужчины сняли на видео, он назвал себя участником СВО

На Урале толпой избили мужчину, заявившего об участии в специальной военной операции (СВО). Видеозапись опубликовало сетевое издание «Екатеринбург Онлайн».

На снятых камерой домофона кадрах видно, как группа мужчин приближается к россиянину и его жене, чтобы выяснить отношения. В материале отмечается, что днем ранее назвавший себя бойцом СВО горожанин участвовал еще в одном уличном конфликте.

«Ты с какого эшелона, мне скажи?» — спрашивает екатеринбуржца один из неизвестных. «С седьмого! Командир связи!» — отмечает тот. Затем мужчину начинают бить.

В полиции журналистам сообщили, что сотрудники устанавливают участников попавшей на видео драки. «Заявлений по данному факту ни от кого не поступало. Проводится проверка», — сказали там.

Ранее в Ростове-на-Дону участник спецоперации обвинил охранников городского автовокзала в избиении из-за надписи «Вагнер» на автомобильном номере. Помимо этого, сотрудники службы охраны якобы помочились на военный билет бойца. Проводится проверка.

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      Алан Босиков
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