Пушилин сообщил о двух терактах в новых регионах

Киев совершил два чудовищных теракта, в Луганске и Херсонской области. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
Также он принес соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем раненым.
Серия взрывов произошла в Луганске утром 7 июня. В жилом районе города прозвучало семь детонаций, в результате начался пожар. В Министерстве здравоохранения ЛНР сообщили о 35 пострадавших.
Кроме того, стало известно об обстреле села Садового Голопристанского муниципального округа Херсонской области — был разрушен магазин, в котором находились посетители и персонал. Вечером 7 июня губернатор региона Владимир Сальдо сообщил о 19 погибших и пятерых раненых. Позже число жертв увеличилось до 21.