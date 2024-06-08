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00:10, 8 июня 2024Россия

Пушилин сообщил о двух терактах в новых регионах

Глава ДНР Пушилин: Киев совершил 2 чудовищных теракта в новых регионах
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Киев совершил два чудовищных теракта, в Луганске и Херсонской области. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Также он принес соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем раненым.

Серия взрывов произошла в Луганске утром 7 июня. В жилом районе города прозвучало семь детонаций, в результате начался пожар. В Министерстве здравоохранения ЛНР сообщили о 35 пострадавших.

Кроме того, стало известно об обстреле села Садового Голопристанского муниципального округа Херсонской области — был разрушен магазин, в котором находились посетители и персонал. Вечером 7 июня губернатор региона Владимир Сальдо сообщил о 19 погибших и пятерых раненых. Позже число жертв увеличилось до 21.

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      Юлия Мискевич
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