Фицо: разрешение применять оружие против РФ говорит о желании обострить конфликт

Разрешение Киеву применять оружие по целям в России говорит о желании западных стран обострить конфликт. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, несмотря на согласие ряда государств на эскалацию конфликта, Словакия в подобные военные авантюры втянута не будет. Также Фицо заявил о необходимости голосовать на выборах в Европейский парламент за тех кандидатов, которые будут поддерживать мирные инициативы, а не продолжение войны.

«Большие западные демократии хотят не мира, а эскалации напряжения с Россией, к которому обязательно дойдет. Как премьер Словакии я не буду втягивать республику ни в какие подобные военные авантюры», — сообщил Фицо.

15 мая премьер-министр Словакии пережил покушение. По словам Фицо, напавший на него Юрай Цинтула был «всего лишь послом зла и политической ненависти, которую политически неудачная и разочарованная оппозиция развила в Словакии до непреодолимых масштабов».

В июне президент Франции Эммануэль Макрон разрешил Украине наносить удары по территории России французскими ракетами.

Кроме того, 31 мая президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по целям на территории России, если американское оружие будет использоваться лишь у границ Харьковской области. 31 мая разрешил Вооруженным силам Украины использовать переданное Киеву немецкое оружие для ударов по территории России и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

