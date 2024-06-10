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11:57, 10 июня 2024Мир

Во Франции назвали кандидата на пост премьер-министра

Шеню: глава «Нацобъединения» Барделла будет кандидатом на пост премьера Франции
Жордан Барделла

Жордан Барделла. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Глава партии «Национальное объединение» Жордан Барделла будет кандидатом на пост премьер-министра Франции после роспуска Национального собрания. Об этом заявил депутат нижней палаты французского парламента от «Нацобъединения» Себастьян Шеню в эфире радиостанции RTL.

«Жордан Барделла — наш кандидат в Матиньонский дворец», — сказал он.

Ранее президент Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания и назначил досрочные выборы. Первый тур состоится 30 июня. За несколько минут до обращения Макрона с призывом назначить новые парламентские выборы выступил сам глава «Национального объединения», побеждающей во Франции на выборах в Европарламент.

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