С Сафонова сняли запрет на выезд из России

Журналист Карпов заявил, что с вратаря Сафонова сняли запрет на выезд из России

С вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова сняли запрет на выезд из России. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в Telegram.

Карпов заявил, что Сафонов погасил задолженность по алиментам. «Вскоре ПСЖ объявит о переходе Матвея официально», — отмечено в сообщении.

Ранее Сафонову запретили выезд из России из-за невыплаты алиментов. После перерасчета вратарь оказался должен бывшей жене и дочери 60 миллионов рублей. Сам футболист назвал информацию о запрете на выезд слухами.

25 мая сообщалось, что Сафонов близок к переходу в ПСЖ. Уточнялось, что клубы достигли окончательной договоренности по подписанию пятилетнего контракта.

