Бывший мэр Купянска скончался в больнице, не приходя в сознание. Его расстреляли возле дома в Белгородской области

Экс-мэр Купянска Мацегора скончался в больнице после покушения

Бывший мэр Купянска Харьковской области Геннадий Мацегора скончался в больнице после покушения, совершенного в Старом Осколе Белгородской области, не приходя в сознание.

Информацию подтвердила его мать Людмила на странице во «ВКонтакте».

Вчера, 10 мая 2024 года не стало Геннадия. Гена всю жизнь жил для людей, редко думал о себе. Мы, твоя семья, будем жить и помнить о тебе и о твоих праведных делах Людмила Мацегора мать экс-мэра Купянска Геннадия Мацегоры

Глава движения «Мы вместе с Россией» подтвердил смерть экс-мэра после покушения

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале подтвердил, что Мацегора скончался в больнице после покушения.

Бывший мэр Купянска Геннадий Мацегора, на которого было совершено покушение, умер в столичной больнице. Врачи четверо суток боролись за его жизнь, но, увы, он скончался, не приходя в сознание Владимир Рогов глава движения «Мы вместе с Россией»

Чиновник выразил мнение, что экс-мэр стал жертвой «террора бандеровцев».

В декабре прошлого года Рогов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лично согласовывает списки по ликвидации политических оппонентов.

11 июня стало известно, что в подконтрольной Киеву части Запорожской области было совершено покушение на бывшего чиновника городского совета Максима Денщина. Сообщается, что мужчине четыре раза выстрелили в живот. От полученных травм он погиб.

На Украине Мацегору подозревали в госизмене, а СБУ задерживала его дочь

9 июня стало известно, что на бывшего мэра города Купянска Харьковской области Геннадия Мацегору было совершено покушение в Старом Осколе Белгородской области.

Мужчину расстреляли возле его дома, в тот момент он выжил и был экстренно госпитализирован в Москву.

На Украине подозревали Мацегору в госизмене из-за поддержки России, об этом 28 февраля 2022 года сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. По ее утверждению, мэр Купянска в начале специальной военной операции предоставлял российским военным транспорт, жилье, воду и горючее.

В апреле 2022 года Мацегора заявил, что его дочь задержали в Ивано-Франковске сотрудники Службы безопасности Украины. После этого ему стали поступать анонимные звонки с предложением приехать лично и получить некое задание, суть которого не разглашалась.

Чиновник обращался за помощью к президенту Украины Владимиру Зеленскому, к занимавшей тогда должность уполномоченного по правам человека Людмиле Денисовой, а также в различные международные организации, которые, по его словам, проигнорировали просьбы.

