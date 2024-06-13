На Украине подтвердили удары западным оружием по территории России. Чего планирует добиться Киев?

Глава ГУР Украины Буданов подтвердил удары по территории России оружием Запада

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже наносят удары западным оружием по территории России. Это подтвердил глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Они [удары западным оружием] уже чувствуются...» — сказал он. По словам Буданова, такие удары обязательно будут иметь свой эффект и «точно облегчат ситуацию» на фронте для Украины. «Не меньше, не больше», — подчеркнул глава ГУР.

На Западе объяснили разрешение ВСУ обстреливать российскую территорию

10 июня помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что ВСУ уже использовали американское вооружение для нанесения ударов по «старой» российской территории — вне новых регионов и Крыма. Он пояснил, что президент США Джо Байден «позволил вести огонь через эту границу, бить по российским орудиям и огневым позициям, стреляющим по украинцам»

Просто не имело смысла не разрешать

Джейк Салливан помощник президента США по вопросам национальной безопасности

До заявления из Вашингтона сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц также разрешил ВСУ использовать переданное Киеву немецкое оружие для ударов по территории России. Политик указал, что запрет был официально снят из-за успехов Вооруженных сил России на харьковском направлении.

После этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал решение Берлина. Он уточнил, что для Украины имеет смысл использовать это оружие, «особенно против военных целей вблизи Украины».

Президент Франции Эммануэль Макрон также позволил Украине наносить удары по территории России французскими ракетами, однако поставил условие. По его утверждению, Париж по-прежнему запрещает удары по мирным жителям и гражданским объектам.

В Европе испугались перехода конфликта на Украине в полномасштабную войну

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан указал, что Россия не страна третьего мира, а по праву самое крупное государство с мощной военной промышленностью. Он предупредил, что «не стоит дергать русских за усы: на каждый шаг Запада последует ответ». По словам политика, РФ может поставить свое оружие противникам США в любой точке мира, и если Москва действительно так передаст оружие Кубе или странам Африки, то число жертв конфликтов по всему миру увеличится, «ситуация везде станет более напряженной». Орбан уверен, что в истории каждого вооруженного конфликта был момент, после которого не было обратного пути, и сейчас мир «приближается к этой точке».

Министр обороны Австрии Клаудия Таннер также считает, что западные страны пересекли «красную черту», разрешив Украине атаковать цели на территории России из переданного ими оружия. При этом она назвала «радостным» решение НАТО отказаться от отправки войск альянса на Украину.

Ранее кандидат исторических наук Евгений Семибратов пришел к выводу, что Запад не желает снижать градус накала и использует любой медийный повод для демонизации России. «Запад готов находиться в состоянии перманентной эскалации (...) Мы можем уже точно сказать, что Запад за последние год-полтора успешно реализовал окно Овертона, в рамках которого удары западным вооружением по территории Российской Федерации с точки зрения их политиков, их политической культуры, их общественного мнения уже стали, можно сказать, обывательской нормой», — резюмировал эксперт.