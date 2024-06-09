Глава МО Австрии Таннер: Запад перешел красную линию, разрешив ВСУ удары по РФ

Министр обороны Австрии Клаудия Таннер заявила, что западные страны пересекли красную черту, разрешив Украине атаковать цели на территории России из переданного ими оружия.

Красная линия была пересечена. Поэтому я очень рада разъяснению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что НАТО не будет отправлять войска на Украину Клаудия Таннер министр обороны Австрии

Она также ответила на вопрос журналиста о том, имеет ли право Киев защитить Харьков от обстрелов с российской границы. Глава Минобороны подчеркнула, что Австрия является нейтральным в военном отношении государством, поэтому не вправе давать оценочные суждения.

6 июня Столтенберг рассказал, что на настоящий момент у альянса нет планов развертывания регулярных военных сил на Украине. Аналогичного мнения придерживается президент Финляндии Александр Стубб.

До этого постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Вашингтон и Североатлантический альянс не рассматривают возможность отправки советников на Украину. «В настоящее время вопрос отправки советников на Украину не дебатируется в альянсе. НАТО не рассматривает эту возможность, точно так же, как и Соединенные Штаты», — прокомментировала дипломат.

США дали добро на удары только в приграничье, но не вглубь территории

31 мая президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по целям на территории России, если американское оружие будет использоваться лишь у границ Харьковской области.

При этом глава Белого дома заявил, что Соединенные Штаты не дадут добро на удары Вооруженных сил Украины американским оружием по Москве и Кремлю.

Мы не разрешаем удары на 200 миль вглубь России и не санкционируем удары по Москве и Кремлю Джо Байден президент США

Шеф Пентагона Ллойд Остин отметил, что удары ВСУ территории России с использованием американских боеприпасов будут «очень полезными» Киеву.

В июне президент Франции Эммануэль Макрон разрешил Украине наносить удары по территории России французскими ракетами.

31 мая аналогичное разрешение ВСУ касаемо немецкого оружия дал и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

В России напомнили Западу о последствиях решения

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США не удастся избежать ответственности за разрешение ВСУ наносить удары по территории России американским оружием.

По словам дипломата, Вашингтон считает, что вранье и лукавство позволит ему избежать ответственности за разрушительную деятельность. Однако она пригрозила США, что они ответят за то, что «они разрешили сейчас киевскому режиму, но делали долгие годы».

Президент России Владимир Путин на встрече с главредами иностранных СМИ сказал, что удары по территории России при участии западных государств означают их прямое участие в войне против Москвы.

Подобные действия будут окончательно разрушать международные отношения и будут подрывать международную безопасность… Ну в общем, это путь к очень серьезным проблемам Владимир Путин президент России

Глава государства отметил, что Россия не только говорит о защите своих интересов, но делает это и будет делать. По его словам, с этим всем придется считаться.

Россия имеет право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам государств, подчеркнул Путин. Ответ может быть асиметричным.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также указал, что поставки Западом оружия для ударов по России не останутся без ответа.

