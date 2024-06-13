Путин продлил ответные меры на потолок цен на российскую нефть

Путин продлил указ об ответных мерах на потолок цен на нефть до 31 декабря

Президент России Владимир Путин подписал указ, продлевающий до 31 декабря 2024 года ответные меры на потолок цен на российскую нефть. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

По предыдущей редакции указа действие этих мер истекало 30 июня. Первоначальный документ был подписан в декабре 2022 года и вступил в силу с 1 февраля 2023 года. Указ главы государства запрещает осуществлять зарубежным покупателям поставки российских нефти и нефтепродуктов, если в контракте прописана их предельная цена.