Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:12, 13 июня 2024Экономика

Путин продлил ответные меры на потолок цен на российскую нефть

Путин продлил указ об ответных мерах на потолок цен на нефть до 31 декабря

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал указ, продлевающий до 31 декабря 2024 года ответные меры на потолок цен на российскую нефть. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

По предыдущей редакции указа действие этих мер истекало 30 июня. Первоначальный документ был подписан в декабре 2022 года и вступил в силу с 1 февраля 2023 года. Указ главы государства запрещает осуществлять зарубежным покупателям поставки российских нефти и нефтепродуктов, если в контракте прописана их предельная цена.

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      ЦБ впервые установил официальные курсы валют по новым правилам

      Шеф Пентагона заявил о стабилизации линии фронта в районе Харькова

      В российском городе запретили движение самокатов по ряду улиц

      Санкции против Мосбиржи обеспокоили российских экспортеров зерна

      Путин продлил ответные меры на потолок цен на российскую нефть

      Украина подписала с Японией соглашение о безопасности

      Пьяный полуголый пассажир устроил дебош в самолете и сорвал рейс

      Моргенштерн оценил возможность участия в «голой вечеринке»

      Эрдоган призвал США надавить на Израиль

      В Москве прокомментировали отношения с Ереваном

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше