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06:07, 13 июня 2024Экономика

Россиян предложили защитить от зарплат на руки ниже МРОТ. Какие уловки сегодня применяют недобросовестные работодатели?

В Думу внесут проект о запрете выплачивать на руки зарплату ниже МРОТ

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

В Государственную Думу внесут проект закона, запрещающий выплачивать на руки работникам зарплату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Документ предусматривает внесение изменений в Трудовой кодекс России.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что фактически выплачиваемая на руки сотруднику сумма сегодня может быть меньше МРОТ из-за удержания работодателем налога на доходы физических лиц (НДФЛ) из начисленного заработка. Кроме того, зарплата может быть ниже в том случае, когда сотрудник берет отпуск или больничный.

МРОТ увеличат на 15 процентов

Минимальный размер оплаты труда в России с 2025 года увеличат на 15 процентов, до 22 тысяч рублей. Сегодня этот показатель составляет 19 942 рубля.

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«Еще одна задача — дальнейшее повышение минимального размера оплаты труда. Со следующего года он будет увязан с медианной зарплатой, которую получает большинство занятых в экономике, и составит фактически половину от такого показателя», — пояснил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Путин призвал власти добиться увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ) почти в два раза через шесть лет. Сейчас этот показатель в стране составляет 19 942 рубля, а к 2030 году он должен вырасти до 35 тысяч рублей в месяц. Глава государства также добавил, что индексация МРОТ будет привязана к общему росту зарплат в экономике.

Повышение МРОТ увеличит зарплаты миллионам россиян

Повышение МРОТ может затронуть не только россиян с доходом ниже этого показателя. На это указал ведущий научный сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. По его словам, такие изменения могут коснуться в 2025 году около трех миллионов работников.

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Эксперт объяснил, что работодатели будут стремиться сохранить дифференциацию денежных компенсаций между различными категориями сотрудников, поэтому эффект от меры властей будет и для тех россиян, чья зарплата сейчас выше, добавил Ляшок.

Кандидат экономических наук Екатерина Федюкович высказала противоположное мнение, заявив, что увеличение МРОТ в России не приведет к всеобщему росту зарплат граждан. Она объяснила, что часть прибавки неизбежно съест инфляция еще до того, как россияне начнут получать увеличенный доход. Кроме того, рост МРОТ в стране, по ее мнению, станет дополнительной нагрузкой на бюджет страны.

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      Марина Совина
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