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03:05, 13 июня 2024Россия

В России решили запретить выплачивать зарплату ниже МРОТ после вычета НДФЛ

В Думу внесут проект о запрете выплачивать зарплату ниже МРОТ после вычета НДФЛ

Фото: Андрей Любимов / Агентство «Москва»

В Государственную Думу внесут законопроект, запрещающий выплачивать на руки зарплату меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что документ предусматривает внесение изменений в Трудовой кодекс России.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что фактически выплачиваемая на руки сотруднику сумма сегодня может быть меньше МРОТ из-за удержания работодателем НДФЛ из начисленного заработка. Кроме того, зарплата может быть ниже в том случае, когда сотрудник берет отпуск или больничный.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что с 2025 года МРОТ в России увеличится до 22 тысяч рублей. Сейчас этот показатель в стране составляет 19 942 рубля.

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Путин призвал власти добиться увеличения МРОТ почти в два раза через шесть лет. К 2030 году он должен вырасти до 35 тысяч рублей в месяц.

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      Марина Совина
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