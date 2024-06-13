Российский военный получил условный срок за пьяную езду и угон велосипеда

В Томске военного осудили на 2,5 года условно за пьяную езду и угон велосипеда

Томский гарнизонный военный суд приговорил к 2,5 года лишения свободы военнослужащего Петра Красноярова за пьяное вождение и угон велосипеда. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-ом Восточном окружном военном суде.

По данным ведомства, 6 июня 2023 года в Улан-Удэ военный, подвергнутый административному наказанию за управление автомобилем в состоянии опьянения, снова ехал на машине после употребления алкоголя. Кроме того, в Томске он похитил припаркованный электровелосипед за 30 тысяч рублей. Полицейские вскоре нашли транспорт в квартире Красноярова.

Суд назначил 2,5 года испытательного срока мужчине и лишил его права два года управлять транспортными средствами.

Ранее стало известно, что этот же суд приговорил военнослужащего Юрия Фисюка к пяти годам колонии общего режима за уклонение от прохождения военной службы