В России высказались о шансах на возвращение сборной на международные турниры по футболу

Депутат Свищев: у российских футболистов будет шанс проявить себя на турнирах

У российской сборной еще будет шанс вернуться на международные футбольные турниры, считает председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о перспективах российской команды возобновить участие на мировых соревнованиях.

«У нас еще будет шанс проявить себя. Сейчас самое главное дождаться, когда наши спортсмены будут допущены. У наших ребят всегда есть шанс, мы в них верим, мы на них надеемся, наши ребята продолжают играть в европейских клубах, поэтому шанс есть всегда», — сказал он.

ФИФА и УЕФА отстранили сборную России по футболу от международных соревнований после начала специальной военной операции на территории Украины в начале 2022 года. Тогда российская команда во главе с тренером Валерием Карпиным боролась за путевку на чемпионат мира в Катаре. Спортсменам предстоял стыковой матч, но Польша, Швеция и Чехия отказались с играть с российскими футболистами, а польская сборная автоматически вышла на мундиаль.

Чемпионат Евро стартует 14 июня. В этом году он проходит в Германии, матчи запланированы в 10 разных городах страны. Матч-открытие пройдет между командами Германии и Шотландии на мюнхенской «Альянц Арене». Финальная встреча на Олимпийском стадионе в Берлине запланирована на 14 июля. Российская сборная из-за отстранения не участвовала в жеребьевке и пропустит турнир впервые с 2000-го года.