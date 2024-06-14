Опубликованы кадры из атакованной дронами ВСУ Ростовской области

В сети появились кадры из атакованной беспилотниками ВСУ Ростовской области

В сети появились кадры из атакованной беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ростовской области. Их публикует Telegram-канал Mash.

На видеозаписи слышны отзвуки взрывов и видно много припаркованных автомобилей, у которых из-за громких звуков включилась аварийная сигнализация.

ВСУ атаковали Ростовскую область в ночь на пятницу, 14 июня. Как сообщал Голубев, силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили массовую атаку беспилотников ВСУ. Часть жителей Морозовского района региона осталась без света из-за удара беспилотниками.

Украина ночью также атаковала Курскую область — там сбили пять беспилотников. В Воронежской области под удар попала нефтебаза в Лисинском районе. Дронам удалось нанести незначительные повреждения резервуарам с топливом. Взрыв, помимо того, произошел на окраине Шебекино в Белгородской области — других подробностей об этом не сообщалось.