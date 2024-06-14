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13:44, 14 июня 2024Мир

Путин назвал саммит по Украине в Швейцарии уловкой

Путин: саммит по Украине — уловка, чтобы пустить дискуссию по ложному следу

Кадр: Ministry of Foreign Affairs of Russia / YouTube

Саммит по Украине в Швейцарии — уловка, чтобы пустить дискуссию по ложному следу. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством российского МИД, трансляция которой доступна на YouTube-канале ведомства.

«То, что предлагают устроители встречи в Швейцарии — еще одна уловка, чтобы отвлечь всеобщее внимание, поменять местами причину и следствие украинского кризиса, пустить дискуссию по ложному следу», — отметил российский лидер.

По его словам, организаторы саммита также хотят еще раз обозначить видимость легитимности действующей исполнительной власти на Украине.

Президент России также подчеркнул, что конференция по Украине в Швейцарии не предполагает обсуждение фундаментальных вопросов, а лишь сведена к демагогии и обвинениям в адрес России.

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      Семен Александров
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