Путин назвал саммит по Украине в Швейцарии уловкой

Путин: саммит по Украине — уловка, чтобы пустить дискуссию по ложному следу

Саммит по Украине в Швейцарии — уловка, чтобы пустить дискуссию по ложному следу. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством российского МИД, трансляция которой доступна на YouTube-канале ведомства.

«То, что предлагают устроители встречи в Швейцарии — еще одна уловка, чтобы отвлечь всеобщее внимание, поменять местами причину и следствие украинского кризиса, пустить дискуссию по ложному следу», — отметил российский лидер.

По его словам, организаторы саммита также хотят еще раз обозначить видимость легитимности действующей исполнительной власти на Украине.

Президент России также подчеркнул, что конференция по Украине в Швейцарии не предполагает обсуждение фундаментальных вопросов, а лишь сведена к демагогии и обвинениям в адрес России.