Сборная Албании открыла счет в матче с Италией на 22-й секунде на Евро-2024

Cборная Албании забила самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Албанцы открыли счет на 22-й секунде первого матча группового этапа против Италии на Евро-2024. Автором забитого мяча стал Недим Байрами.

На момент написания новости в поединке группы B между Албанией и Италией идет первый тайм, итальянцы ведут 2:1. Ранее в группе B испанцы крупно победили хорватов со счетом 3:0.

Предыдущий рекорд с самым быстрым голом на чемпионатах Европы принадлежал нападающему сборной России Дмитрию Кириченко. На Евро-2004 в матче против Греции он забил на 68-й секунде.