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21:40, 15 июня 2024Россия

В России выпустили первую партию препарата от редкой болезни

Минздрав: в России выпустили в оборот 1-ю партию препарата от болезни Бехтерева

В России выпустили в оборот первую партию препарата от болезни Бехтерева. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Минздрав.

Международное непатентованное наименование лекарственного средства — сенипрутуг. Его разработкой занимались ученые РНИМУ имени Н.И. Пирогова, Института биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН и российского «Биокада».

Указывается, что сенипрутуг помогает полностью остановить редкое заболевание, он не подавляет иммунитет и не вызывает привыкания.

О регистрации препарата в России сообщалось в апреле этого года.

Болезнь Бехтерева — хроническое заболевание, при котором антитела принимают хрящевую ткань человека и суставы его организма за инородные тела. На этом фоне возникает боль и скованность в позвоночном отделе, что может привести к ограничениям в подвижности.

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      Марина Совина
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