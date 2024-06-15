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13:09, 15 июня 2024Спорт

Вратарь сборной Черногории по футболу умер в возрасте 26 лет

Вратарь сборной Черногории по футболу Матия Шаркич умер в возрасте 26 лет
Матия Шаркич

Матия Шаркич. Фото: Marius Simensen / Globallookpress.com

Вратарь английского «Миллоула» и сборной Черногории по футболу Матия Шаркич умер в возрасте 26 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

Точные причины смерти не называются. Игроку стало плохо во время отпуска в черногорской Будве. Друзья вратаря вызвали скорую помощь, однако врачи не смогли спасти футболиста.

Полиция ведет расследования произошедшего. По предварительной информации, смерть наступила по естественным причинам.

В минувшем сезоне Шаркич провел за «Миллоул» 33 матча во втором по силе английском дивизионе — чемпионшипе. На его счету 12 сухих встреч. Голкипер провел девять матчей за национальную сборную Черногории.

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      Алексей Гусев
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