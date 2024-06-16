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10:34, 16 июня 2024Бывший СССР

Российские военные пресекли перегруппировку ВСУ на каховском направлении

Артиллерия ВС России пресекла перегруппировку ВСУ на каховском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Артиллеристы группировки войск «Днепр» пресекли перегруппировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на каховском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра Роман Кадрян, передает ТАСС.

Он отметил, что российские войска обеспечивали контроль островной зоны Днепра. «Огнем артиллерии не допускали перегруппировку войск противника», — сказал Кадрян.

По его словам, ВС России уничтожали украинские плавсредства, которые планировали высадиться на левобережье реки. Кроме того, российские военные поражали FPV-дроны, разведывательные и ударные беспилотники ВСУ, добавил он.

Ранее звено бомбардировщиков Су-34 в сопровождении истребителя Су-35С Воздушно-космических сил России нанесли удар по командному пункту и живой силе украинской армии. Для поражения позиций ВСУ применялись фугасные авиабомбы.

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      Кристина Есикова
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