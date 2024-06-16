Российские военные пресекли перегруппировку ВСУ на каховском направлении

Артиллерия ВС России пресекла перегруппировку ВСУ на каховском направлении

Артиллеристы группировки войск «Днепр» пресекли перегруппировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на каховском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра Роман Кадрян, передает ТАСС.

Он отметил, что российские войска обеспечивали контроль островной зоны Днепра. «Огнем артиллерии не допускали перегруппировку войск противника», — сказал Кадрян.

По его словам, ВС России уничтожали украинские плавсредства, которые планировали высадиться на левобережье реки. Кроме того, российские военные поражали FPV-дроны, разведывательные и ударные беспилотники ВСУ, добавил он.

Ранее звено бомбардировщиков Су-34 в сопровождении истребителя Су-35С Воздушно-космических сил России нанесли удар по командному пункту и живой силе украинской армии. Для поражения позиций ВСУ применялись фугасные авиабомбы.