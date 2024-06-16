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11:24, 16 июня 2024Экономика

В Adidas начали расследование из-за взяток на миллионы евро

В Adidas начали расследование из-за информации о взятках в китайском филиале

Фото: Andreas Gebert / Reuters

Немецкая компания Adidas начала расследование из-за сведений о взяточничестве на миллионы евро в китайском филиале. Об этом сообщат издание Financial Times.

Сообщается, что в сети появилось анонимное письмо, якобы написанное работающими в Adidas China. В нем утверждалось, что сотрудники компании, занимающие высокие должности, получали откаты от поставщиков компании, а также работали с маркетинговым бюджетом, размер которого составил 250 миллионов евро (около 2,3 миллиарда рублей) в год.

В Adidas сообщили, что получили письмо с предупреждающей информацией о возможных незаконных действиях сотрудников. Представители компании заявили, что расследуют случившееся с привлеченными извне юристами.

Ранее сообщалось, что главу Samsung Group Ли Чжэ Ена потребовали отправить в тюрьму. Его обвинили в мошенничестве с бухгалтерией и в подтасовке цен на акции компании. До этого в 2021 году суд Южной Кореи приговорил руководителя к 2,5 года тюрьмы за взяточничество.

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