Главу Samsung захотели отправить в тюрьму на пять лет
Прокуратура Южной Кореи потребовала пятилетнего тюремного заключения для главы Samsung Group Ли Чжэ Ена. Об этом сообщает агентство Yonhap.
Его обвиняют в подтасовке цен на акции, мошенничестве с бухгалтерией и нарушении служебных обязанностей, связанных со слиянием двух дочерних компаний Samsung Cheil Industries Inc. и Samsung C&T Corp. в 2015 году. По данным агентства, слияние, в ходе которого три акции Samsung C&T были предложены за одну акцию Cheil, помогло Ли Чжэ Ену усилить контроль над Samsung C&T благодаря его доле в Cheil, которая составляла 23,2 процента.
Прокуроры пришли к выводу, что предполагаемая девальвация Samsung C&T привела к убыткам для других инвесторов. Помимо этого, Ли Чжэ Ена обвинили в причастности к предполагаемому мошенничеству с бухгалтерией в Samsung Biologics, дочерней компании Cheil Industries, а также потребовали оштрафовать его на 500 миллионов вон (примерно 385 тысяч долларов).
В ходе слушаний Ли Чжэ Ен отметил, что слияние компаний было частью большого плана Samsung по повышению конкурентоспособности дочерних компаний, и опроверг утверждение прокуратуры о том, что он планировал нанести ущерб другим акционерам для увеличения собственных акций.
«Как предприниматель, я обязан продолжать создавать прибыль и рабочие места. Я прошу о возможности сосредоточить все свои способности исключительно на движении вперед», — заявил он.
Судебный процесс длится более трех лет, ожидается, что суд вынесет решение 26 января 2024 года.
В 2021 году суд Южной Кореи приговорил Ли Чжэ Ена к 2,5 года тюрьмы по делу о взяточничестве. Он отсидел больше половины срока и освободился досрочно. В августе 2022 года его помиловал президент Южной Кореи Юн Сок Ель.