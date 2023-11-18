Главу Samsung захотели отправить в тюрьму на пять лет

Yonhap: прокуратура Южной Кореи потребовала пять лет тюрьмы для главы Samsung

Прокуратура Южной Кореи потребовала пятилетнего тюремного заключения для главы Samsung Group Ли Чжэ Ена. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Его обвиняют в подтасовке цен на акции, мошенничестве с бухгалтерией и нарушении служебных обязанностей, связанных со слиянием двух дочерних компаний Samsung Cheil Industries Inc. и Samsung C&T Corp. в 2015 году. По данным агентства, слияние, в ходе которого три акции Samsung C&T были предложены за одну акцию Cheil, помогло Ли Чжэ Ену усилить контроль над Samsung C&T благодаря его доле в Cheil, которая составляла 23,2 процента.

Прокуроры пришли к выводу, что предполагаемая девальвация Samsung C&T привела к убыткам для других инвесторов. Помимо этого, Ли Чжэ Ена обвинили в причастности к предполагаемому мошенничеству с бухгалтерией в Samsung Biologics, дочерней компании Cheil Industries, а также потребовали оштрафовать его на 500 миллионов вон (примерно 385 тысяч долларов).

В ходе слушаний Ли Чжэ Ен отметил, что слияние компаний было частью большого плана Samsung по повышению конкурентоспособности дочерних компаний, и опроверг утверждение прокуратуры о том, что он планировал нанести ущерб другим акционерам для увеличения собственных акций.

«Как предприниматель, я обязан продолжать создавать прибыль и рабочие места. Я прошу о возможности сосредоточить все свои способности исключительно на движении вперед», — заявил он.

Судебный процесс длится более трех лет, ожидается, что суд вынесет решение 26 января 2024 года.

В 2021 году суд Южной Кореи приговорил Ли Чжэ Ена к 2,5 года тюрьмы по делу о взяточничестве. Он отсидел больше половины срока и освободился досрочно. В августе 2022 года его помиловал президент Южной Кореи Юн Сок Ель.