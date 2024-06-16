В Госдуме прокомментировали захват заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону

Хинштейн: захват заложников — результат отсутствия профилактики экстремизма

Глава комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн прокомментировал взятие заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Захват заложников в ростовском СИЗО — это результат отсутствия профилактики экстремизма и распространения деструктивных идей в системе ФСИН», — заявил Хинштейн.

Он также заявил об очевидности того факта, что нападение на сотрудников ФСИН тщательно планировалось обвиняемыми заранее. Кроме того, депутат назвал удивительным, что осужденных за попытку теракта в Верховном суде Карачаево-Черкесской Республики посадили в одну камеру.

Ранее стало известно, что один из заложников получил легкое ножевое ранение. Ему оказали необходимую медицинскую помощь. Отмечалось, что жизни раненого ничего не угрожает.

Захват заложников в изоляторе Ростова-на-Дону завершился штурмом. Сообщалось, что этому предшествовали переговоры с захватчиками, не давшие результатов. По итогам штурма всех шестерых преступников ликвидировали.

О захвате заложников в СИЗО-1 стало известно утром 16 июня. Обвиняемые, содержащиеся в изоляторе, взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. Трое из них ранее планировали взорвать здание Верховного суда в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР).