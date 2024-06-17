Экс-депутат ГД Власов заявил, что Жириновский завещал ему стать главой ЛДПР

Основатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский, госпитализированный с коронавирусом в 2022 году, успел дать несколько указаний в больнице до своей кончины. Диктофонную запись с одним из последних поручений политика опубликовал бывший депутат Госдумы Василий Власов, прозванный любимчиком Жириновского.

Жириновский успел назначить своего преемника

На аудиозаписи слышен хриплый голос человека, похожий на голос Жириновского. Согласно записи, политик якобы назначил Власова, через которого передавал поручения, своим преемником на посту главы фракции партии в Думе до возращения из госпиталя.

Тебя назначаю руководителем фракции вплоть до моего возвращения. Ты все знаешь? аудиозапись голоса Жириновского, предоставленная Власовым

Помимо этого Жириновский якобы дал еще несколько указаний. Среди них — поручение провести по всей стране пикеты в свою поддержку. Так, голос, якобы принадлежащий основателю ЛДПР, просит Власова проследить, чтобы активисты партии по всей стране по два-три человека вышли с плакатами, на которых были бы написаны пожелания скорейшего выздоровления Жириновскому.

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

После этого голос на аудиозаписи срывается на плач. Причина, как объяснил Власов, была в том, что Жириновскому было трудно говорить о занятии руководящих должностей другими людьми.

Власова исключили из партии «за предательство»

В конце 2023 года Власов, полномочия которого прекратили в ноябре, был исключен из партии. Он рассказал, что решение принимало местное отделение ЛДПР и объяснило вердикт формулировкой «за предательство интересов ЛДПР».

Василий Власов Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Сам экс-депутат Госдумы с этим решительно не согласился. Он обратил внимание, что процедура исключения должна проводиться в соответствии со всеми нормами — на высшем совете или съезде партии. Власов также отметил, что его самого на заседание местного отделения даже не пригласили.

Я, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР, назначенный Жириновским, исключен в нарушение всех норм устава. За какое предательство? Предательства не было и быть не могло, была конкуренция в партии Василий Власов бывший депутат Госдумы от ЛДПР

Власов указал, что лояльных людей оставляют, а тех, кто действительно трудится и старается, убирают. Впрочем, политик подчеркнул, что планирует продолжить политическую работу и проекты, которые ранее начал. В числе прочего экс-депутат помогал семьям мобилизованных, бывшим военным и участвовал в направлении гуманитарной помощи в Донбасс.

Ранее сын Жириновского раскрыл просьбу вышедшего из комы политика

Ранее стало известно о другом поручении Жириновского. Сын политика Олег Эйдельштейн рассказал, что политик позвонил ему с просьбой, после того как вышел из медикаментозной комы в больнице.

Сын Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Во время телефонного разговора Жириновский потребовал принести ему кролика, говяжий язык и квашеную капусту. Кроме того, российский политический деятель дал поручение сыну приобрести квартиру в Дубае. Эйдельштейн признался, что исполнил последнюю волю отца и действительно купил на деньги со счета политика недвижимость в ОАЭ. Квартира, по его словам, находится в районе Марина. Площадь жилья, по его утверждению, невелика — всего две спальни, а «хотелось побольше».

В 2022 году основатель ЛДПР Владимир Жириновский, возглавляющий политическую партию почти 30 лет, был госпитализирован с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса. Политика подключили к аппарату ИВЛ, а позже ввели в медикаментозную кому. Состояние Жириновского удалось стабилизировать в середине марта, он пришел в сознание и общался с подчиненными. Однако к концу месяца его состояние усугубилось: на фоне перенесенной инфекции и диабета у него развился сепсис, а легкие отказали.

Жириновского не стало 6 апреля 2022 года. Ему было 75 лет. Свои соболезнования выразили в том числе президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Прощание с лидером партии состоялось в Доме Союзов. Отпели политика в храме Христа Спасителя. Церемонию проводил лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище.