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20:47, 17 июня 2024Силовые структуры

Осужденный иностранец занимался призывом к экстремизму и получил 11 лет колонии

Осужденный гражданин Узбекистана призывал к экстремизму против русских в колонии

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

2-й Восточный окружной военный суд приговорил осужденного ранее гражданина Узбекистана к 11 годам лишения свободы за экстремистские призывы против русских в колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Гражданин Республики Узбекистан осужден за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

2-й Восточный окружной военный суд огласил обвинительный приговор Сухробу Иззатову. Иззатов, отбывавший наказание на основании приговора Калининского районного суда г. Санкт-Петербурга (https://kln--spb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=697183220&case_uid=e20eeac3-7d48-4bd2-884d-e2be635d3fc9&delo_id=1540006&new=) в исправительной колонии Томской области, будучи враждебно настроенным по отношению к лицам русской национальности, а также лицам, не являющимся мусульманами, изготовил листовки с текстом, содержащим призывы к осуществлению экстремистской деятельности по отношению к указанной группе лиц, после чего размещал их в помещениях общего пользования колонии.

Кроме этого, Иззатов, являясь сторонником «Катиба Таухид валь-Джихад», входящей в состав организации «Джебхат ан-Нусра», признанной решением Верховного Суда РФ террористической, в ходе устных бесед с другими осужденными распространял информацию, направленную на оправдание и пропаганду, а также склонял к участию в террористической деятельности данной организации.

Суд назначил Иззатову наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части наказания — в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организацией проведения публичных массовых мероприятий и участием в них, на срок 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.

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      Анна Габай
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