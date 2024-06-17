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14:12, 17 июня 2024Бывший СССР

Президент Латвии оценил вероятность проведения следующего саммита по Украине

Президент Латвии Ринкевич: саммит по Украине в ближайшие месяцы маловероятен
Эдгар Ринкевич

Эдгар Ринкевич. Фото: Alexander Welscher / Globallookpress.com

Второй саммит по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского в ближайшие месяцы маловероятен. Об этом заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич в интервью Tages-Anzeiger.

Ринкевич назвал проведение новой конференции по Украине в ближайшие месяцы оптимистичным сценарием. По его словам, многие страны требуют участия России и Китая в следующем саммите.

«Многое будет зависеть от дипломатического процесса. Ключевой вопрос заключается в том, как можно интегрировать Китай», — заявил латвийский президент. Политик отказался отвечать, выступит ли Саудовская Аравия организатором нового саммита.

Ранее советник руководителя офиса Зеленского Александр Бевз пообещал разобраться в отзыве подписей под коммюнике саммита в Швейцарии. В частности, Украина проверит, действительно ли Ирак и Иордания отозвали свои подписи.

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      Юрий Леонов
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