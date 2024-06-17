На Украине решили разобраться в отзыве подписей под коммюнике саммита в Швейцарии

На Украине проверят, отзывали ли Ирак и Иордания подписи под коммюнике саммита

В офисе президента Украины решили проверить, действительно ли Ирак и Иордания отозвали свои подписи под коммюнике саммита в Швейцарии. Об этом сообщил советник руководителя офиса Александр Бевз, передает «Европейская правда».

По его словам, эти две страны были указаны на табло в зале проведения финальной сессии саммита. Он заявил, что Киев свяжется со Швейцарией для уточнения списка подписантов, добавив, что коммюнике остается открытым для присоединения. «Мы рассчитываем, что количество его участников будет только увеличиваться», — выразил надежду Бевз.

Ранее официальный представитель МИД Швейцарии Валентин Клива сообщал, что изначально Ирак и Иордания не подписывали коммюнике по итогам саммита по Украине и попали в список подписантов по ошибке.