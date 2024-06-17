Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:48, 17 июня 2024Бывший СССР

На Украине решили разобраться в отзыве подписей под коммюнике саммита в Швейцарии

На Украине проверят, отзывали ли Ирак и Иордания подписи под коммюнике саммита

Фото: Alessandro Dellavalle / Reuters

В офисе президента Украины решили проверить, действительно ли Ирак и Иордания отозвали свои подписи под коммюнике саммита в Швейцарии. Об этом сообщил советник руководителя офиса Александр Бевз, передает «Европейская правда».

По его словам, эти две страны были указаны на табло в зале проведения финальной сессии саммита. Он заявил, что Киев свяжется со Швейцарией для уточнения списка подписантов, добавив, что коммюнике остается открытым для присоединения. «Мы рассчитываем, что количество его участников будет только увеличиваться», — выразил надежду Бевз.

Ранее официальный представитель МИД Швейцарии Валентин Клива сообщал, что изначально Ирак и Иордания не подписывали коммюнике по итогам саммита по Украине и попали в список подписантов по ошибке.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      В Чехии произошел взрыв на военном полигоне

      Главреда издания «Важные истории» Анина заочно арестовали в России за фейки

      В России предложили ужесточить условия перепродажи автомобилей

      Главного налогового инспектора Москвы отправили под домашний арест за взятки

      Главком ВСУ заявил о наступлении России на всем восточном участке фронта

      Перечислены бесполезные при сборке ПК компоненты

      В России назвали главный итог швейцарской конференции по Украине

      Губернатор раскрыл последствия массированной атаки дронов ВСУ на Липецкую область

      Кредиторы отказались списать долги Украины по облигациям

      Известный ведущий попал в аварию и показал огромный синяк

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше