В Госдуме отреагировали на запрет российских флагов на матчах Евро с участием Украины

Депутат Журова назвала запрет российских флагов на Евро подстиланием соломки

Запрещая российские флаги на трибунах во время матча с участием Украины на Евро-2024, организаторы подстилают соломку, чтобы избежать конфликтов между россиянами и украинцами, предположила олимпийская чемпионка, первый зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Таким образом она отреагировала на требование в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует запретить болельщикам проносить российские флаги на первый матч сборной Украины на чемпионате Европы в Германии. Сотрудники службы безопасности стадиона якобы будут забирать флаги у болельщиков перед игрой и в случае их демонстрации на трибуне.

Депутат предположила, что из-за этого матч будет омрачен для многих болельщиков очередями. «Я не очень понимаю, как они это реализуют. Они не смогут проверить всех болельщиков. Как будут проверять? Только говорящих на русском языке? Не уверена, что это понравится другим болельщикам, которые, например, скажут: я, вообще, не россиянин, почему вы требуете от меня дополнительной проверки?» — высказалась парламентарий.

Подобные запреты не устанавливались на предыдущих матчах, где не играла Украина, отметила Журова. «Российские флаги так или иначе появлялись на трибунах. Насколько я помню, и в Москве, и в других городах и странах, когда проходил чемпионат Европы или мира, болельщики могли достать любой флаг, прийти в любой форме, в любой футболке, даже если в этот момент не играет команда их страны», — поделилась собеседница «Ленты.ру».

Наоборот, я так понимаю, что в футболе это всячески приветствовалось, потому что огромная трибуна становилась такой яркой, красивой. Понятно было, что люди со всего мира приезжают болеть и болеют даже за другие команды. В этом смысле, в футболе это все было демократично, более открыто. Насколько я помню, запрет такой был только на хоккейных матчах Светлана Журова депутат Госдумы

Она предположила, что в УЕФА опасаются каких-то инцидентов между россиянами и украинцами до, во время и после матча. «Организаторы допускают, что появление российского флага вызовет какой-то конфликт. То, что это вызовет негодование, обсуждение на Украине, — однозначно, поэтому, знаете, чтобы проблемы не было, надо как-то от нее сразу избавиться и соломки подстелить. Просто они таким образом подстелили соломки», — заключила депутат.

Ранее российские флаги были замечены на двух матчах Евро-2024. Триколоры были вывешены на встрече Сербии с Англией, а также в поединке Германии с Шотландией.

Евро-2024 проходит с 14 июня по 14 июля в 10 городах Германии. Сборная России пропускает турнир из-за отстранения со стороны УЕФА.

