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12:26, 17 июня 2024Бывший СССР

В Белоруссии перекрыли канал поставки мефедрона из России

Белорусские и российские силовики перекрыли поставку мефедрона из Ленобласти

Фото: ESB Professional / Shutterstock / Fotodom

Белорусские и российские сотрудники правоохранительных органов перекрыли канал поставки мефедрона в республику с территории Ленинградской области. О нахождении тайника с наркотическим веществом в Ленобласти сообщил начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Минска Кирилл Беркозов в Telegram-канале МВД Белоруссии.

«На территории России оперативники выявили местонахождение тайника, из которого курьеры собирались забрать свыше 2 килограммов мефедрона для продажи на территории Минска и других регионов [Белоруссии]. Во взаимодействии с коллегами из соседней страны товар изъяли», — рассказал он.

По данным белорусских силовиков, минские милиционеры совместно с коллегами из Гомеля с поличным задержали 40-летнего наркокурьера, у которого изъяли еще килограмм наркотического вещества, предназначенного для распространения по республике. В отношении задержанного возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта в составе организованной группы. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее Комитет государственной безопасности Белоруссии (КГБ) задержал группу школьников, которые изготавливали бомбы. Сообщается, что наводку на несовершеннолетних бомбистов сотрудникам КГБ дала одна из крупных западных спецслужб.

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      Александр Курбатов
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