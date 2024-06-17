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19:18, 17 июня 2024Бывший СССР

В Днепропетровской области Украины сообщили о повреждении промышленных объектов

Глава Днепропетровской ОВА Лысак: в результате взрыва повреждены промобъекты

Фото: Michael Kudryavtsev / Globallookpress.com

В Днепропетровской области Украины в результате взрыва повреждены промышленные объекты и предприятия пищевой промышленности. Об этом в Telegram рассказал глава местной областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

«Повреждены пищевое и промышленное предприятия», — говорится в сообщении.

О том, какие именно промобъекты пострадали, не уточняется.

Ранее стало известно об очередном ударе по военному аэродрому Миргород в Полтавской области. Отмечается, что в последние несколько недель удары по этому аэродрому наносятся практически ежедневно.

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      Глеб Палехов
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