В Днепропетровской области Украины сообщили о повреждении промышленных объектов

Глава Днепропетровской ОВА Лысак: в результате взрыва повреждены промобъекты

В Днепропетровской области Украины в результате взрыва повреждены промышленные объекты и предприятия пищевой промышленности. Об этом в Telegram рассказал глава местной областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

«Повреждены пищевое и промышленное предприятия», — говорится в сообщении.

О том, какие именно промобъекты пострадали, не уточняется.

Ранее стало известно об очередном ударе по военному аэродрому Миргород в Полтавской области. Отмечается, что в последние несколько недель удары по этому аэродрому наносятся практически ежедневно.