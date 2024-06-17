В Днепропетровской области Украины сообщили о повреждении промышленных объектов

В Днепропетровской области Украины в результате взрыва повреждены промышленные объекты и предприятия пищевой промышленности. Об этом в Telegram рассказал глава местной областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.
«Повреждены пищевое и промышленное предприятия», — говорится в сообщении.
О том, какие именно промобъекты пострадали, не уточняется.
Ранее стало известно об очередном ударе по военному аэродрому Миргород в Полтавской области. Отмечается, что в последние несколько недель удары по этому аэродрому наносятся практически ежедневно.