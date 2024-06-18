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19:42, 18 июня 2024Спорт

Джокович сыграет на Олимпийских играх в Париже

Сербский теннисист Новак Джокович сыграет на Олимпийских играх в Париже

Фото: Susan Mullane / Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович выступит на Олимпийских играх-2024 в Париже. Об этом сообщается на сайте Национального олимпийского комитета (НОК) Сербии.

В данный момент 37-летний Джокович занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Грядущая Олимпиада станет для серба четвертой в карьере. Единственной его медалью остается бронза в одиночном разряде на Играх 2008 года в Пекине.

Джокович был вынужден сняться с «Ролан Гаррос»-2024 из-за разрыва мениска. Позднее серб перенес операцию, сообщалось, что он планирует восстановиться к Олимпиаде, которая стартует 26 июля.

17 июня третья ракетка мира белоруска Арина Соболенко объявила, что пропустит Олимпиаду в Париже. По ее словам, она была вынуждена сделать это из-за требований Женской теннисной ассоциации, которые запрещают пропускать большое количество турниров. В условиях сложного календаря спортсменка решила позаботиться о своем здоровье.

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      Андрей Стрельцов
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