Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:08, 18 июня 2024Мир

В США заявили о переходе Западом красной черты на Украине

Бывший сотрудник Пентагона Брайен: Запад перешел красную черту на Украине

Фото: Reuters

Запад перешел красную черту, разрешив Украине наносить удары по территории России. Об этом заявил бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.

«В контексте соперничества сверхдержав, прокси-конфликтов и других конфликтов (ракетный кризис на Кубе был не прокси-конфликтом, а прямой конфронтацией между США и СССР) одобренные НАТО нападения на российскую территорию, похоже, пересекают опасную красную линию», — отметил Брайен.

По словам экс-сотрудника Пентагона, США и Европа не стремятся к миру, чем ставят под угрозу усиление противостояния вплоть до ядерного.

31 мая стало известно, что президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по военным целям в России оружием американского производства. Утверждалось, что американский президент принял это решение под давлением советников и союзников.

Издание The National Interest писало, что разрешение Киеву атаковать российскую территорию западным оружием стало для стран НАТО поворотным моментом. По мнению авторов материала, решение Соединенных Штатов позволить бить западным оружием по целям на территории России повышает риск эскалации мирового конфликта и при этом не приносит Украине существенной пользы.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      «Наступательные действия продолжатся». Медведев раскрыл сценарий конфликта в случае отказа Киева от предложений Путина

      В Британии заявили о нежелании мобилизованных украинцев воевать

      Гигантских хищных пиявок заметили в одном из регионов России

      В России двухлетняя девочка захлебнулась в садовом баке

      Путин назначил нового посла в Киргизии

      Олимпийская чемпионка назвала плевком слова грузина Кварацхелии о России

      В США заявили о переходе Западом красной черты на Украине

      Российские туристы массово устремились летом на остров в Европе

      Водителей предостерегли от одной ошибки при мытье машины летом

      Психологи прокомментировали решение Лепса жениться на студентке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше