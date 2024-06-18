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12:41, 18 июня 2024Интернет и СМИ

В США заявили о приближении к катастрофе из-за политики в отношении Украины

NI: разрешение Киеву бить западным оружием по России стало поворотным моментом

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Разрешение Украине атаковать российские территории западным оружием стало для стран НАТО поворотным моментом. Об этом говорится в материале издания The National Interest (NI).

«Политика [президента США] Джо Байдена приближает к катастрофе», — говорится в статье. NI заявило, что решение Соединенных Штатов позволить Киеву бить западным оружием по целям на территории России повышает риск эскалации мирового конфликта и при этом не приносит Украине существенной помощи.

Также в материале утверждается, что подобный шаг США Россия может воспринять как первый этап масштабного мирового противостояния.

Ранее в США заявили, что Байдену нужно немедленно отменить разрешение Киеву бить американским оружием по территории России. Экс-подполковник армии США Дэниел Дэвис отметил, что из-за этого решения повышается риск эскалации ядерного конфликта.

31 мая стало известно, что Байден разрешил Украине наносить удары по военным целям в России оружием американского производства. Утверждалось, что американский президент принял это решение под давлением советников и союзников.

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      Мария Большакова
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