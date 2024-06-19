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15:34, 19 июня 2024Бывший СССР

На Украине запретили обучение на русском в детских садах

Верховная Рада запретила обучаться в детских садах на русском языке

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Верховная Рада приняла во втором чтении закон о дошкольном образовании, который разрешает обучение в детских садах на языке коренных народов или национальных меньшинств. Реализацию образовательных программ на русском языке по этому закону при этом запретили, сообщает издание «Страна.ua».

«Каждый ребенок должен иметь возможность получать качественное современное дошкольное образование с учетом его индивидуальных особенностей, потребностей, интересов и способностей», — заявил один из инициаторов проекта, председатель подкомитета Рады по вопросам образования Владимир Воронов.

Отмечается, что одна из целей закона — ликвидировать образовательную дискриминацию на дошкольном уровне образования.

Ранее на травлю говорящих на русском языке детей на Украине обратили внимание в МИД России. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, в украинских школах начали преследовать переселившихся с востока страны детей, которые разговаривают на русском языке в неформальной обстановке.

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      Глеб Палехов
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