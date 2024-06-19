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15:05, 19 июня 2024Бывший СССР

В МИД указали на травлю говорящих на русском языке детей на Украине

Захарова: на Украине началась травля детей, говорящих на русском языке

Фото: Edgar Su / Reuters

В украинских школах начали преследовать переселившихся с Востока детей, которые разговаривают на русском языке в неформальной обстановке. На новую кампанию травли на Украине указала официальный представитель МИД России Мария Захарова, трансляция ее выступления доступна на Rutube.

«В одной из школ Львова был создан языковой патруль. Состоит он из местных детей, которые в перерывах между занятиями должны следить за тем, чтобы дети переселенцев с Востока страны не говорили на родном для них русском», — заявила дипломат.

Захарова предположила, что следующим этапом развития гражданских свобод на Украине станет контроль за мыслями людей.

В ходе брифинга Захарова обвинила страны Запада в намерении превратить Украину в колонию для обслуживания собственных интересов. По ее словам, США и Евросоюзу абсолютно неинтересна судьба украинского народа.

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      Глеб Палехов
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