Стали известны последние слова унесенной в штормовое море россиянки

Baza: унесенная в море в Лазаревском россиянка сказала «я на одну минуту»

Унесенная в штормовое море в Лазаревском 20-летняя россиянка сказала перед случившимся, что течение ее не смоет. Последние слова туристки по имени Диана стали известны Telegram-каналу Baza.

Уточняется, что девушка прибыла в курортный поселок с другом Андреем из Усмани, Липецкая область. На месте их встретил третий приятель по имени Денис, с которым они пошли в бар. После этого компания отправилась к морю, где девушка подошла опасно близко к неспокойной воде.

Денис предупредил подругу, что ее может смыть. «Нет, не смоет, я всего на одну минуту», — ответила она. Но вскоре россиянка стала все глубже заходить в море. Денис попытался ее вытащить, однако они упали, и через мгновение девушка уже была под водой. Друзья пытались вытащить ее, но не смогли, из-за чего побежали к спасателям. В этот момент ее уже не было видно на поверхности воды, а находившийся на пляже спасатель заявил, что не умеет плавать.

Поиски Дианы продолжаются третьи сутки.

Ранее было опубликовано видео, на котором Диана обнимается с другом на пляже «Ривьера» во время шторма. В какой-то момент пару накрывает волна и сбивает с ног.