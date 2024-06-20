Артистка Мариинского театра попала в реанимацию с подозрением на ботулизм

Скрипачка Мариинского театра попала в реанимацию с подозрением на ботулизм

Скрипачка оркестра Мариинского театра стала одной из пострадавших от доставки готовой еды, ее перевели в реанимацию с подозрением на заражение ботулизмом. Артистка заказала лобио (салат из фасоли) во время гастролей в Москве и попала в больницу, передает «Фонтанка».

По словам коллеги музыканта, в течение трех дней после приема пищи состояние девушки ухудшилось, двоилось в глазах, речь стала заторможенная, возникли трудности с глотанием. В результате перед одной из репетиций для нее вызвали скорую помощь.

Врачи спросили у скрипачки, ела ли она салат лобио из доставки, на что девушка ответила утвердительно. Ее сразу перевели в другую больницу в реанимацию с подозрением а ботулизм.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест одну из обвиняемых по делу о массовом отравлении фасолью. До этого по этому делу был арестован повар компании-производителя, который, по версии следствия, нарушал требования безопасности, чтобы минимизировать затраты.