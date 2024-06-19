Суд отправил под домашний арест обвиняемую по делу о массовом отравлении

Суд отправил под домашний арест одну из обвиняемых по делу о массовом отравлении

Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест одну из обвиняемых по делу о массовом отравлении фасолью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Мера пресечения Елене Машковой избрана на 1 месяц 28 суток, то есть до 15 августа.

Ранее по этому делу был арестован повар компании-производителя фасоли. По версии следствия, он по указанию фактического руководителя компании готовил фасоль, нарушая требования безопасности, чтобы минимизировать затраты.

18 июня в рамках этого дела задержали троих фигурантов. Речь о фактическом руководителе компании по производству продукции, генеральном директоре организации по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, а также руководителе отдела качества.

Ранее сообщалось, что условия хранения фасоли из салата, который мог вызвать ботулизм, оказались антисанитарными.