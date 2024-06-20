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17:46, 20 июня 2024Мир

В Конгрессе США заявили об отсутствии у Байдена стратегии по Украине

Конгрессмен Уолтц: у Байдена отсутствуют цель и стратегия по Украине

Фото: Anna Rose Layden / Reuters

У президента США Джо Байдена отсутствует какие-либо четкие цели и стратегия действий по конфликту на Украине. Об этом заявил член Палаты представителей американского Конгресса Майк Уолтц, его слова приводит CNN.

«От Байдена и его администрации не прозвучало ни одной четкой стратегии, нет никакой цели, кроме заявлений о продолжении помощи Украине как можно дольше», — рассказал конгрессмен.

Уолтц охарактеризовал подобную позицию главы Белого дома «скорее как слоган», нежели стратегию Вашингтона в отношении украинского конфликта. По его мнению, это «вызывает большое разочарование у самих жителей США». Он добавил, что администрации Байдена нужно искать другие пути решения конфликта вместо того, чтобы «выписывать открытые чеки» Киеву с неограниченным объемом помощи.

Ранее профессор Джон Миршаймер заявил, что Байден заинтересован в продолжении конфликта на Украине перед президентскими выборами в ноябре. Профессор полагает, что, в отличие от Украины, Байден стремится завершить ближневосточный конфликт и активно продавливает прекращение огня. Как отмечается, это поможет главе Белого дома переизбраться на второй срок.

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      Дарья Устьянцева
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