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17:40, 21 июня 2024Спорт

Бронзовый призер Евро рассказал об отсутствии прогресса у российских футболистов

Семшов рассказал, что отсутствие еврокубков не дает прогрессировать россиянам
Игорь Семшов

Игорь Семшов. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России Игорь Семшов рассказал, что футболисты в России не могут прогрессировать. Его цитирует «Чемпионат».

«Футболист в нашей стране сейчас не может прогрессировать. Он доходит до определенного уровня, и на этом прогресс заканчивается. Отсутствие еврокубков — это значимо», — заявил Семшов.

Бывший полузащитник сборной России добавил, что главная проблема современного отечественного футбола в отсутствии конкуренции. По его словам, в Российской премьер-лиге (РПЛ) стало меньше качественных легионеров. А те, что есть, снизили требования к себе, отметил Семшов.

Ранее полузащитник «Гавра» и российской сборной по футболу Далер Кузяев сравнил чемпионаты России и Франции. «Я бы не сказал, что наш чемпионат слишком плохой, но во Франции уровень повыше в плане интенсивности, скоростей, единоборств», — объяснил он.

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      Илья Костин
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