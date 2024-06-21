Генсек НАТО допустил введение санкций против Китая за поддержку России

Страны НАТО могут ввести санкции против Китая, если он продолжит поддерживать Россию. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.
«Союзники по НАТО в какой-то момент должны рассмотреть какие-то экономические санкции или ограничения, если Китай не откажется от поддержки России», — заявил генсек альянса.
По словам Столтенберга, Китай не может одновременно вести торговые отношения со странами НАТО и в то же время «подпитывать самый серьезный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны».
18 июня сообщалось, что генсек НАТО выдвинул Китаю ультиматум касательно укрепления сотрудничества с Россией. Столтенберг заявил, что одновременная поддержка Пекином связей с Москвой и странами альянса «не может больше продолжаться».