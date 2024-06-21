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19:40, 21 июня 2024Мир

Генсек НАТО допустил введение санкций против Китая за поддержку России

Столтенберг: страны НАТО могут ввести санкции против Китая за поддержку России
СюжетСанкции против России:

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP / Consolidated News Photos / Globallookpress.com

Страны НАТО могут ввести санкции против Китая, если он продолжит поддерживать Россию. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

«Союзники по НАТО в какой-то момент должны рассмотреть какие-то экономические санкции или ограничения, если Китай не откажется от поддержки России», — заявил генсек альянса.

По словам Столтенберга, Китай не может одновременно вести торговые отношения со странами НАТО и в то же время «подпитывать самый серьезный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны».

18 июня сообщалось, что генсек НАТО выдвинул Китаю ультиматум касательно укрепления сотрудничества с Россией. Столтенберг заявил, что одновременная поддержка Пекином связей с Москвой и странами альянса «не может больше продолжаться».

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      Елизавета Мытарева
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