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21:23, 18 июня 2024Мир

Столтенберг поставил Китаю ультиматум

Столтенберг заявил, что Китай должен выбрать между Россией и Европой

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг порассуждал о возможности одновременного сотрудничества Китая с Россией и Европой. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе пресс-конференции руководитель военного альянса фактически поставил Пекину ультиматум, заявив, что «так не может больше продолжаться». Он намекнул, что в случае продолжения укрепления отношений с Москвой для Китая могут наступить
экономические последствия.

Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что альянсу стоит пересмотреть свою позицию по украинскому конфликту. «У международного сообщества есть свое справедливое мнение о том, какую роль в украинском кризисе играет НАТО — продукт холодной войны и крупнейшая военная группировка в мире», — сказал он. Дипломат также призвал руководство блока не осуществлять произвольные клеветнические нападки на Китай.

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      Марина Совина
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