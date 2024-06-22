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19:05, 22 июня 2024Бывший СССР

Барбадос и Маршалловы острова присоединились к призывам отдать ЗАЭС Киеву

Барбадос и Маршалловы острова присоединились к швейцарскому коммюнике по Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Барбадос и Маршалловы острова присоединились к швейцарскому коммюнике по Украине, которое, в частности, содержит призыв отдать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) Киеву. Это следует из списка подписавших документ стран и организаций на сайте МИД Швейцарии.

«Барбадос, Маршалловы острова», — указано в списке, представленном в конце совместного коммюнике.

Ранее на Украине допустили, что второй саммит по урегулированию конфликта с Россией состоится в стране глобального Юга.

В пятницу, 21 июня, министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил, что проведение конференции в Швейцарии по урегулированию конфликта на Украине без участия России выглядит как театр абсурда.

20 июня посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что активизация атак Вооруженных сил Украины на Энергодар является следствием «саммита мира» в Швейцарии.

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