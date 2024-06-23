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13:38, 23 июня 2024Бывший СССР

Полыхающая машина работника ТЦК в Одессе попала на видео

Охваченный огнем автомобиль работника ТЦК в Одессе попал на видео

В ночь на воскресенье, 23 июня, в Одессе неизвестные подожгли машину работника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Охваченный огнем автомобиль попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».

«В Одессе местные жители продолжают борьбу с бесчинствующими сотрудниками военкоматов», — подписали публикацию военкоры.

Согласно опубликованным кадрам, авто восстановлению не подлежит. Известно, что машина принадлежала одному из сотрудников Приморского военкомата.

О поджоге авто сотрудника ТЦК стало известно ранее в этот же день. Кроме того, на Украине за последние дни было совершено еще два поджога связанной с украинской армией техники. Citroen Вооруженных сил Украины полыхал рядом с многоквартирным домом в Оболонском районе Киева. Второй случай поджога зафиксировали в Полтавской области в городе Лубны. Автомобиль Mazda взорвался из-за неустановленного устройства.

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      Анастасия Алимпиева
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