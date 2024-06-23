Россиянин проиграл нокаутом в первом раунде в главном бою турнира UFC

Россиянин Алискеров проиграл нокаутом в первом раунде в главном бою турнира UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Икрам Алискеров потерпел поражение от австралийца Роберта Уиттакера в главном бою турнира UFC, проходящего в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча в средней весовой категории прошла в ночь на воскресенье, 23 июня. Оппонент россиянина нокаутировал его в первом раунде.

Уиттакер провел 34 боя в карьере. В его активе 27 побед семь поражений. Алискеров потерпел второе поражение в ММА, в его активе 15 побед.

Ранее в соглавном поединке вечера встретились российские тяжеловесы Сергей Павлович и Александр Волков. Последний одержал победу единогласным решением судей.