Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Турция
0:3
Завершен
Португалия
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа F. 2-й тур
Бельгия
2:0
Завершен
Румыния
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа E. 2-й тур
Мексика
Сегодня
04:00 (Мск)
Ямайка
Кубок Америки — 2024|Группа B. 1-й тур
Швейцария
Сегодня
22:00 (Мск)
Германия
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа A. 3-й тур
Шотландия
Сегодня
22:00 (Мск)
Венгрия
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа A. 3-й тур
00:36, 23 июня 2024Спорт

Россиянин проиграл нокаутом в первом раунде в главном бою турнира UFC

Россиянин Алискеров проиграл нокаутом в первом раунде в главном бою турнира UFC

Фото: Gary A. Vasquez / Reuters

Российский боец смешанного стиля (ММА) Икрам Алискеров потерпел поражение от австралийца Роберта Уиттакера в главном бою турнира UFC, проходящего в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча в средней весовой категории прошла в ночь на воскресенье, 23 июня. Оппонент россиянина нокаутировал его в первом раунде.

Уиттакер провел 34 боя в карьере. В его активе 27 побед семь поражений. Алискеров потерпел второе поражение в ММА, в его активе 15 побед.

Ранее в соглавном поединке вечера встретились российские тяжеловесы Сергей Павлович и Александр Волков. Последний одержал победу единогласным решением судей.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Американский авианосец покинул Красное море после атак хуситов

      Израиль отказался от украинской помощи по беспилотникам

      Российские ПВО уничтожили пятый дрон ВСУ над Брянской областью

      Пожар на бывшем заводе МиГ потушили

      Белый дом призвали к решительным мерам для обмена Гершковича и Уилана

      Озвучены последствия для ЕС от появления НАТО на Украине

      Российские дроны нашли необычный способ борьбы с украинскими БПЛА

      Россиянин проиграл нокаутом в первом раунде в главном бою турнира UFC

      На Украине назвали виновника провала ВСУ под Торецком

      Дженнифер Лопес и Бену Аффлеку угрожает развод. Звезды любят друг друга, но не могут быть вместе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше