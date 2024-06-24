Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:34, 24 июня 2024Россия

На севастопольском пляже людей продолжали катать на «бананах» во время атаки ВСУ

Владельцы аттракционов в Севастополе не остановили их во время атаки ВСУ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Севастополе владельцы пляжных аттракционов не остановили работу, несмотря на сигнал воздушной тревоги. Об этом очевидица рассказала Telegram-каналу Mash.

По словам женщины, во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) 23 июня она, получив сигнал тревоги, попыталась отменить поездку сына на «банане» — популярном пляжном аттракционе.

Владельцы «банана» сказали россиянке, что следы в небе — это последствия салюта в честь Дня Нептуна, а не свидетельства работы системы противовоздушной обороны. После атаки ВСУ женщина написала заявление в полицию на работников пляжа.

Украинские войска ударили по Севастополю американской ракетой ATACMS с кассетной боевой частью. По последним данным, пострадали 153 человека.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Жертв мощного пожара в Подмосковье становится все больше. Люди задыхались и прыгали из окон, спасаясь от огня

      17-летний официант-новичок из Севастополя рассказал о спасении пострадавших при ударе ВСУ

      Евросоюз раскрыл детали выделения Киеву средств из доходов от активов России

      Украина попыталась атаковать российский регион

      Российская миссия при ЕС отреагировала на новый пакет санкций

      Названо имя стрелявшего в священника в Дагестане террориста

      Кадыров пожал пшеницу и попал на видео

      Тренажер для операций на кошках создали в России

      В Швейцарии рассказали об отказе украинских беженцев воевать за Зеленского

      Пентагон заявил о самостоятельном выборе Украиной целей для ударов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше