На севастопольском пляже людей продолжали катать на «бананах» во время атаки ВСУ

Владельцы аттракционов в Севастополе не остановили их во время атаки ВСУ

В Севастополе владельцы пляжных аттракционов не остановили работу, несмотря на сигнал воздушной тревоги. Об этом очевидица рассказала Telegram-каналу Mash.

По словам женщины, во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) 23 июня она, получив сигнал тревоги, попыталась отменить поездку сына на «банане» — популярном пляжном аттракционе.

Владельцы «банана» сказали россиянке, что следы в небе — это последствия салюта в честь Дня Нептуна, а не свидетельства работы системы противовоздушной обороны. После атаки ВСУ женщина написала заявление в полицию на работников пляжа.

Украинские войска ударили по Севастополю американской ракетой ATACMS с кассетной боевой частью. По последним данным, пострадали 153 человека.

