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15:22, 24 июня 2024Силовые структуры

Полковник ФСБ оценил подготовку боевиков в Дагестане фразой «не с улицы пришли»

Полковник ФСБ Клюкин заявил о подготовленности боевиков в Дагестане

Фото: Национальный антитеррористический комитет / РИА Новости

Полковник ФСБ в отставке, бывший руководитель аналитического подразделения «Вымпел» Владимир Клюкин назвал действия устроивших теракты в Дагестане боевиков грамотными и дерзкими. Их подготовку он оценил в беседе с «Лентой.ру».

«Конечно, подготовка хорошая, не хуже, чем в свое время в чеченскую кампанию у чеченцев была, когда они воевали против нашей армии. Оружие у них было иностранное. Действовали они грамотно, дерзко. Не с улицы пришли», — прокомментировал экс-полковник ФСБ.

Ранее стало известно, что боевики, напавшие на Махачкалу и Дербент, готовили теракты около месяца.

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Вечером 23 июня вооруженные боевики одновременно совершили нападения в двух городах Дагестана. В Дербенте они напали на православный храм, где шла служба в честь праздника Святой Троицы и находились около 40 прихожан. Кроме того, боевики атаковали местную синагогу — они подожгли здание. В Махачкале примерно в то же время террористы обстреляли пост ДПС. В городе велась перестрелка террористов с полицией, рядом в православном храме забаррикадировались 19 прихожан.

Жертвами терактов, по последним данным, стали 20 человек. Среди них 15 сотрудников правоохранительных органов, священник и охранник православного храма в Дербенте и трое человек, чьи личности пока не установлены. В больницах находятся с различными ранениями 22 пострадавших. МВД ликвидировало пятерых террористов.

Глава Дагестана Сергей Меликов объявил в регионе трехдневный траур, который продлится с 24 по 26 июня.

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